آبل تطور حاسب MacBook Air جديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "gsmarena" التقنى، أوضح المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، إنه من المتوقع أن تبدأ شركة آبل فى الربع الرابع من عام 2023، فى إنتاج جهاز الحاسوب الدفترى الجديد MacBook Air.

ووفقا لتقرير مينج تشى كو، فإن آبل سوف تزود الحاسب المحمول بمحول 30 وات، على غرار الإصدار السابق MacBook Air، ويجعله ذلك أقل بكثير من أحدث أجهزة MacBook Pro.

وكما يشير كو، إلى أن حاسب آبل المحمول للعام القادم، قد لا يطلق عليه اسم MacBook Air، ما يعنى هذا أن الجهاز سيكون بالفعل جزءا من تشكيلة MacBook ذات الأسعار المعقولة.

وقد تطلق آبل جهاز MacBook Air فى حجمين، حيث تعمل الشركة على إصدار بقياس 15 بوصة، جنبا إلى جنب مع نموذج 13 بوصة.

يشار إلى أن آبل أعلنت مؤخرا، عن وقف خط إنتاج جهاز iMac بقياس 27 بوصة، وفى الوقت نفسه تطور عملاقة التقنية الأمريكية جهاز حاسب جديد بقياس 24 بوصة من المقرر طرحه فى وقت ما فى عام 2023، ومن المحتمل أن يأتى هذا الجهاز ضمن الأجهزة ذات الأسعار المعقولة للشركة.