اعرف عدد ساعات صيام أطول يوم فى رمضان

جدة - نرمين السيد - الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال فى تصريحات صحفية، إن عدد ساعات صوم شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى 1443، تصل هذا العام فى أول أيام الشهر، الموافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، لـ 14 ساعة و19 دقيقة، وستزيد تدريجيا إلى أن تصل فى آخر أيامه إلى 15 ساعة و16 دقيقة.

عن أقصر أيام الشهر فى الصيام، قال القاضى، إنه سيكون اليوم الأول، فيما سيكون اليوم الأخير هو الأطول فى الشهر بفارق زمنى يصل إلى 57 دقيقة.

وأوضح أن شهر رمضان المبارك يشهد تفاوتا فى عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها، ونظرا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم فى رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافى حيث أن الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع.

وأكد أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أثبتت أن غرة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما.

ولفت إلى أن هلال شهر رمضان سيولد فى الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).