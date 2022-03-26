شاب يودع الحياة بعد سقوطه من لعبة بارتفاع 131 مترا

جدة - نرمين السيد - وفتحتت الشرطة الأمريكية تحقيقا مع إدارة المنتزة الذى مات فيه الشاب حيث تم نقله إلى مستشفى قريب، وفارق الحياة بعد وصوله مباشرة حسبما ذكرت شبكة "إن بى سى".

وفقًا لموقع الويب الخاص بالمنتزه، فإن البرج الذى سقط من عليه الطفل يبلغ طوله 430 قدمًا (131 مترًا)، ويستوعب 30 راكبًا، ومع ارتفاعه فى الهواء، فإنه يدور حول البرج ثم يميل لمواجهة الأرض قبل السقوط الحر بسرعة تزيد على 75 ميلاً فى الساعة.

وفى مؤتمر صحافى قدم المسؤول الأمنى لهذه المقاطعة، جون مينا، تفاصيل الحادثة، قائلا إن الفتى سامبسون، من ولاية ميسورى كان فى زيارة الى أورلاندو مع الأصدقاء والعائلة.

وأضاف رئيس الشرطة أن الحادث كان مروعاً إذ سقط سامبسون من منطقة جذب أورلاندو "فرى فول" التى بدأت العمل فى ديسمبر الماضى.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية، حيث يُسمع ركاب الجذب يتحدثون عن سلامة المقاعد، وبعد ذلك تبدأ الآلة فى تحريك الأشخاص إلى الأعلى.