جدة - نرمين السيد - وفتحتت الشرطة الأمريكية تحقيقا مع إدارة المنتزة الذى مات فيه الشاب حيث تم نقله إلى مستشفى قريب، وفارق الحياة بعد وصوله مباشرة حسبما ذكرت شبكة "إن بى سى".
وفقًا لموقع الويب الخاص بالمنتزه، فإن البرج الذى سقط من عليه الطفل يبلغ طوله 430 قدمًا (131 مترًا)، ويستوعب 30 راكبًا، ومع ارتفاعه فى الهواء، فإنه يدور حول البرج ثم يميل لمواجهة الأرض قبل السقوط الحر بسرعة تزيد على 75 ميلاً فى الساعة.
وفى مؤتمر صحافى قدم المسؤول الأمنى لهذه المقاطعة، جون مينا، تفاصيل الحادثة، قائلا إن الفتى سامبسون، من ولاية ميسورى كان فى زيارة الى أورلاندو مع الأصدقاء والعائلة.
وأضاف رئيس الشرطة أن الحادث كان مروعاً إذ سقط سامبسون من منطقة جذب أورلاندو "فرى فول" التى بدأت العمل فى ديسمبر الماضى.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية، حيث يُسمع ركاب الجذب يتحدثون عن سلامة المقاعد، وبعد ذلك تبدأ الآلة فى تحريك الأشخاص إلى الأعلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاب يودع الحياة بعد سقوطه من لعبة بارتفاع 131 مترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.