Redmi Note 11 Pro.. مواصفات وسعر هاتف شاومى الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، فيتوفر هاتف شاومى الجديد Redmi Note 11 Pro، للبيع بـ 3 ألوان هى: الأسود والأبيض والأزرق، ويأتى فى إصدارات ذاكرة بسعة 6 + 128 جيجابايت و8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر يبدأ من 235 دولار.

وينطلق هاتف شاومى Redmi Note 11 Pro، مزودا بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، وتقنية التدرج اللونى الواسع DCI-P3 ولها سطوع نموذجى يبلغ 700 شمعة، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

ويتمتع هاتف شاومى Redmi Note 11 Pro، بما مجموعه 5 كاميرات، الكاميرا الأمامية تأتى بدقة 16 ميجابكسل، و4 كاميرات خلفية الرئيسية منها تأتى بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل، متصل بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو وبيانات العمق.

ويتم تشغيل هاتف شاومى Redmi Note 11 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف شاومى Redmi Note 11 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، والتى يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 50% فى غصون 15 دقيقة.

وزودت شاومى هذا الجهاز، بهيكل أنيق التصميم بخلفية وواجهة أمامية مصنوعة من الزجاج، تبلغ أبعاده 164.2 × 76.1 × 8.1 ملميتر، ويزن 202 جرام، كما دعمته بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ شحن من نوع USB -C، وقارئ لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، بالإضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكى.