سعرها يصل لـ30 مليون دولار.. دبى تستقبل أكبر ماسة بيضاء بتاريخ المزادات

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تطرح الماسة للبيع فى مايو المقبل بسعر يتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار.

وأشارت كريستيز إلى أن الماسة المسماة "The Rock" (الصخرة) هى قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228.31 قيراط تم استخراجها وصقلها فى جنوب أفريقيا قبل أكثر من 20 عاما.

وبعد عرضها لأول مرة أمام الجمهور فى دبى فى الفترة ما بين 26 إلى 29 مارس الجارى، ستنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستطرح للبيع فى مزاد تنظمه دار كريستيز فى 11 مايو المقبل.

وقال رئيس القسم العالمى للمجوهرات فى دار كريستيز، راهول كاداكيا: "لطالما كان الشرق الأوسط يقدر بشدة المجوهرات والأحجار الكريمة المهمة".

وأضاف: "اعتقدنا أنه سيكون من الجيد لنا الكشف للمرة الأولى عن هذه الماسة فى منطقة تضم الكثير من هواة جمع الأحجار الكريمة المهمة".

وقال رئيس قسم المبيعات الخاصة العالمية للمجوهرات فى دار كريستيز جوليان برونى إن هذه القطعة هى "أكبر ماسة بيضاء تطرح للبيع فى تاريخ المزادات"، متوقعا أن تحصد "على الأرجح 30 مليون دولار".

وأضاف: "شهدنا على طلب كبير فى المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج سوقا رئيسية للقطع الفريدة".

وبحسب كريستيز فإن الرقم القياسى السابق لأكبر ماسة بيضاء كان لقطعة بزنة 163،41 قيراط بيعت فى نوفمبر 2017 مقابل 33.7 مليون دولار.

وفى وقت سابق من هذا العام، باعت دار سوذبيز للمزادات فى لندن أكبر ماسة سوداء على الإطلاق تزن 555.55 قيراطا فى مقابل 4.3 ملايين دولار.