ساعة الأرض.. العالم يطفأ الأنوار ومحافظات مصرية تشارك فى الحدث

جدة - نرمين السيد - ساعة الأرض

ويجرى خلال حدث ساعة الأرض تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس.

ويشارك فى حدث ساعة الأرض اليوم عدد من المحافظات المصرية منها القاهرة وأسوان وجنوب سيناء، وذلك تزامنا مع مشاركة عدد من الأماكن فى الدول الأخرى فى ساعة الأرض.

محافظة أسوان تشارك فى ساعة الأرض

وقال محافظ أسوان أشرف عطية، إن المحافظة ستشارك بالتنسيق مع وزارة البيئة، اليوم السبت فى ساعة الأرض بدءا من الساعة 8:30 مساء وحتى الساعة 9:30 مساء؛ للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأضاف عطية أن حدث ساعة الأرض يعد رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية من أجل حماية البيئة، وأن ذلك يعتبر دعوة للجميع للمشاركة والتفاعل معه.

مشاركة القاهرة فى ساعة الأرض

من ناحيته، أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة ستشارك فى ساعة الأرض وهى الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة، لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وقال المحافظ، إن المشاركة فى ساعة الأرض ستكون بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء بديوان عام المحافظة وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات.



البحر الأحمر تشارك فى ساعة الأرض

أيضا، أعلنت محافظة البحر الأحمر، مشاركتها فى حدث ساعة الأرض من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى اهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتلقى الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية.

جنوب سيناء

وأعلن أيضا خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جرى التنسيق مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة للمشاركة فى ساعة الأرض اليوم السبت، والذى يشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الإضاءة لمدة ساعة بداية من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً، للمشاركة فى ترشيد استهلاك الطاقة، بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.