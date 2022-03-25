عشبة تضاف إلى الشاى تخلصك من الصداع المزمن

جدة - نرمين السيد - يعانى الكثيرون من أعراض الصداع الشديد، والذى يأتى غالبًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أو انسحاب الكافيين، ومن ثم يلجأ البعض لتناول الشاى للتخلص من آلام الرأس المزمنة أو التقليل من حدتها، وذلك حسبما ذكرت جريدة "نوفوستى" الروسية.





وأوضحت جريدة نوفوستى، فى تقرير لها، أن الشاى يساعد فى تخفيف الصداع قليلاً، خاصة عند إضافة إليه إكليل الجبل "الروزميرى"، مشيرة إلى أن هذا العنصر يساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، مما يقوى المناعة ويحمى من تكوين الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى دوره فى تحسين الهضم، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى. وأضاف التقرير الروسى أن تناول الشاى بإكليل الجبل يُسكن الألم ويساعد على التخلص من الصداع، كما أنه يساعد فى تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر. وأوضح التقرير، أن تناول الشاى بإكليل الجبل يساهم بشكل ملحوظ فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدى، وأيضا يساهم بشكل ملحوظ تقليل فرص الإصابة بالخرف والزهايمر، ويقوى الذاكرة والتركيز، ويزيد من نشاطك، وثبت أنه يساهم بشكل ملحوظ فى تنظيم مستويات السكر فى الدم.

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