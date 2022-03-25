الإفتاء توضح حكم قراءة الحائض لأذكار الصباح والمساء

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، منشورًا توعويًا وأضحت فيه بأنه يستحب للحائض والنفساء قراءة الأذكار، حيث حث النبى ﷺ على ذكر الله فى كل الأحوال.





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