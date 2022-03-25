تأسيس مركز للحد من المخاطر على البيئة البحرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إنه جارى حاليا بحث آليات تنفيذ مشروع تأسيس مركز "الحد من المخاطر على البيئة البحرية"، لإدارة الأزمات والكوارث التى تواجه البيئة البحرية، والحد من حجم المخاطر التى تهددها على المستوى القومى.





وأكد حمودة، أهمية العمل على رفع الوعى المجتمعى لاستيعاب المخاطر المختلفة، للحفاظ على البنية الأساسية والثروات البحرية، وذلك من خلال المتابعة وتقييم التغييرات التى تتعرض لها البيئة البحرية فى كافة المجالات.

وأشار إلى فوز المعهد فى تمثيل اللجنة التوجيهية للنظام العالمى لرصد المحيطات GOOS للمجموعة الخامسة "إفريقيا والدول العربية" 2022-2023، مستعرضا التحضيرات النهائية لمؤتمر "انطلاق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة بإفريقيا ودول الجزر المجاورة" والذى سيعقد خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.

وأوضح أنه تم خلال اجتماع المجلس عرض التحضيرات النهائية لتوقيع الاتفاقية مع السلطة الدولية لعلوم البحار ISA، وكذلك انتهاء المرحلة الثانية من تطوير سفن الأبحاث "السلسبيل واليرموك"، وتجهيزها بعدد من الأجهزة الحديثة التى تسهم فى استكشاف الثروات البترولية والغازية والتعدينية بالمياه الإقليمية المصرية.

وأكد امتلاك المعهد العديد من الخبرات البحثية التى لها دورًا كبيرًا فى عمليات المسح البحرى بالبحر الأحمر والمتوسط والمحيط الهادى.

ونوه الدكتور عمرو زكريا حمودة إلى الارتفاع الملحوظ فى مؤشرات النشر العلمى بالمعهد لعام 2021 من حيث أعداد النشر والموضوعات والجودة، لافتا إلى إصدار المعهد مجلة ثقافية إخبارية بعنوان "مجلة علوم البحار والمصايد"، وهى مجلة ربع سنوية، وصدر العدد الأول منها هذا العام تحت عنوان "مياهنا الداخلية"، وتوضح هذه المجلة أنشطة المعهد وخلفيته العلمية والتاريخية.