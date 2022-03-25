مزاد على أكبر ماسة بيضاء (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار المزادات بأن ألماسة العملاقة تحمل اسم "الصخرة"، وعرضت لأول مرة فى دبى، ومن المتوقع أن يصل سعر ألماسة إلى 30 مليون دولار.

وكشفت الدار بأن الحجر الكريم تم استخراجه وصقله فى جنوب إفريقيا منذ أكثر من 20 عاما، وهى أكبر ماسة بيضاء يتم طرحها للبيع بالمزاد، وهى على شكل كمثرى ملونة على شكل DZ تم تصنيفها على الإطلاق.

وقالت الدار، إن الرقم القياسى السابق لأكبر ماسة عديمة اللون كان 163.41 قيراطا بيعت فى نوفمبر 2017 مقابل 33.7 مليون دولار.

فى وقت سابق من هذا العام باعت دار مزادات شهيرة فى لندن أكبر قطعة ألماس على الإطلاق تعرض للمزاد، بسعر 555.55 قيراطا - مقابل 4.3 مليون دولار.