بـ3 ألوان.. مواصفات وأسعار هاتف HONOR X8 (صور) 

جدة - نرمين السيد - يمثل ذلك أول إطلاق لمنتجات سلسلة HONOR X فى الخارج منذ أن أصبحت علامة تجارية مستقلة بالكامل، وعقب الإطلاق الناجح لسلسلة HONOR 50 وجميع سلاسل HONOR Magic4 الجديدة كليا، فى خطوة من شأنها توسيع حافظة منتجات العلامة التجارية، وإتاحة تقنية HONOR القوية لجميع المستخدمين حول العالم.

مميزات HONOR X8

يتميز HONOR X8 بتصميم أنيق ورفيع للغاية، إلى جانب خفة وزنه، وشاشة كبيرة ذات حواف ضيقة، وإمكانيات تصوير استثنائية وأداء قوى يفوق التوقعات، وتتاح كل هذه الخدمات بسعر مناسب، ومع دعم نظام أندرويد 11 المزود بخدمات جوجل للجوال، ومتاح بثلاث ألوان جذابة تيتانيوم فضى، أسود ليلى، وأزرق مائى.

الهاتف ببطارية بعمر لا يدعو للقلق بقدرة 22.5 واط، وتم تزويد HONOR X8 ببطارية بقدرة 400 ملى أمبير فى الساعة.

يوجد بالهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 5 ميجا بكسل، وكاميرا ناكرو للاستشعار بدقة 2 ملى، وكاميرا بوكيه للاستشعار بدقة 2 ملى، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الوضوح بدقة 64 ميجا بكسل للمستخدمين بالتقاط المزيد من التفاصيل والصور الحية.

أسعار HONOR X8

متاح حاليا HONOR X8 داخل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، بأسعار تبدأ من 899 درهم إماراتى، ما يقارب 224 يورو.

تصميم فائق ومذهل

تبلغ دقة الشاشة 2388X1080 بكسل، وتدعم 16.7 مليون لون، لون، بما يعزز الوضوح ويقدم تجربة مشاهدة واقعية ومثالية لمشاهدة الأفلام وتصفح الصور والألعاب.

صمم هاتف HONOR X8 النحيف والأنيق والعصرى بشكل لا يصدق بهيكل فائق النحافة وخفيف الوزن، وبسمك 7.45 مم فقط، ووزن لا يتجاوز 177 جرام، ويتميز بتصميم مسطح الحواف، وزوايا مستديرة أنيقة من جميع الجوانب الأربعة، ويتناسب HONOR X8 بشكل مريح مع راحة اليد، ويمكن أن ينزلق بسهولة فى حقائب اليد والجيوب الصغيرة، بما يضمن عدم حمل المستخدمين للوزن الثقيل.

إلى جانب حواف فائقة النحافة وشاشة عرض كاملة من HONOR بمقاس 6.7 إنش.