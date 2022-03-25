دار الإفتاء: تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يُفطر

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إن حكم تذوق المرأة للطعام أثناء طهيه فى نهار شهر رمضان لا يفطر.





كما قالت دار الإفتاء فى منشور سابق لها، إن استعمال بخاخة الربو للمرضى أثناء الصيام تُبطل الصوم لأنها تُوصِّل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ والرذاذ له حجم ويدخل من منفذ مفتوح ومُعتاد وهو الفم. وأضاف دار الإفتاء، أنه إذا فعل الإنسان ذلك فعليه أن يقضى هذه الأيام التى أفطرها بعد ما يُشفيه الله أما إذا كان مرضه مزمناً ويستخدم بخاخة الربو طول العمر بقول الطبيب فهنا ينتقل من القضاء إلى الفدية فيُطعم عن كل يوم مسكيناً.

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