الأزهر يحسم حكم التحدث أثناء خطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وقال المركز، فى منشوره، إن الإنصات لسماع خطبة الجمعة واجب؛ رجاءَ أن ينتفع المسلم بأوامر الله ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ. واسشتهد المركز بحديث الرسولﷺ الذى قال فيه «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت».

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