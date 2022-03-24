لمستخدمى أيفون.. ميزة جديدة فى تويتر

جدة - نرمين السيد - وتساعد ميزة تويتر الجديدة مستخدميها فى إنشاء صور متحركة "GIF" بطريقة مباشرة عبر كاميرا تطبيق التدوينات المصغرة المخصصة لنظام التشغيل iOS، ومشاركتها فى الشريط الزمني الخاص بهم دون الحاجة إلى تحميل فيديو كامل، وفقا لما جاء فى موقع "theverge".

وقالت ستيفانى كورتيز، المتحدثة باسم Twitter، أن التطبيق سيقوم بجمع الأراء حول الخاصية الجديدة، للكشف عن تفاعلات مستخدمى أجهزة آيفون معها.

ولإنشاء ومشاركة مقطع "GIF" على تويتر، لدى مستخدمى هواتف أيفون هناك عدد من الخطوات التى يجب اتخاذها، وهى:

-فتح تطبيق تويتر على هواتف أيفون.

-النقر على خيار نشر تغريدة جديدة.

-الضغط على أيقونة الصور ثم شكل الكاميرا.

-تحديد خيار مقاطع صور متحركة GIF.

-الضغط مع الاستمرار على زر التسجيل الخاص بكاميرا تطبيق تويتر لحين الانتهاء من تسجيل المقطع.

-بمجرد الانتهاء من تسجيل المقطع الخاص بك، يجب النقر على خيار Ues GIF، أسفل يمين المقطع لنقل المستخدم إلى صفحة المشاركة، ثم الضغط على زر tweet أعلى يسار الصفحة.