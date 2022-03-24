بعد ارتفاع أسعار الوقود.. الحصان بديل السيارة فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال جينيكس، إنه يستخدم حصانا للتنقل فى الوقت الحالى، لأن ملء سيارته بالوقود يتكلف فى الوقت الحالى 100 يورو، مضيفا أنه يريد توفير هذا المبلغ الكبير.

أضاف أنه أمام هذا التوفير المادى، أصبح يذهب إلى عمله فى مدة تصل إلى ساعة كاملة بالحصان، بعد أن كان يقطعها بالسيارة فى مدة أقصاها 10 دقائق.

ووفقا للتلفزيون النمساوى، يضع جينيكس، الحصان أسفل مقر عمله، حيث يعمل نادلا فى أحد المطاعم، ويلقى عليه نظرة من نافذة الموقع من آن إلى آخر.