الفاتنة والملايين.. حكاية أناستاسيا زوجة سياسى أوكرانى بارز

جدة - نرمين السيد - أناستاسيا كوتفيتسكا

ووقتها تم الكشف عن أمر سيدة فرت ومعها ملايين الدولارات، وتبين لاحقا أنها زوجة رجل أعمال وسياسى أوكرانى شهير وتدعى "أناستاسيا كوتفيتسكا".

ووجدوا أن أناستاسيا، زوجة النائب السابق المثير للجدل وقطب اليورانيوم الأوكرانى، إيجور كوتفيتسكى، تحمل 28 مليون دولار و1.3 مليون يورو نقدا فى حقائبها، أثناء عبورها لمعبر حدودى للاجئين إلى الاتحاد الأوروبى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ولكن سلطات الجمارك المجرية فى المعبر الحدودى رصدت الأموال فى حقائب كوتفيتسكا، وفتحت قضية جنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وفقا لما جاء فى "العربية".

ويعانى الشعب الأوكرانى من الحساسية الكبيرة تجاه طبقة الأثرياء فى البلاد، التى تسعى لتهريب أموالها وثرواتها لخارج البلاد، بهدف التهرب من قيود هروب رؤوس الأموال.

تعليق الزوج على المبلغ الضخم

ونفى زوجها إيجور كوتفيتسكى، الذى يعد واحدا من أغنى النواب الأوكران، ما تداول عن حملها لتلك الملايين، وقال أن أناستاسيا كانت فى طريقها لمغادرة البلاد للولادة فى أوروبا.

وأضاف قبل إغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أن "كل أمواله فى البنوك الأوكرانية، ولم يخرج أى شىء"، مشدداً على أن القصة "مزيفة وشائعات"، ولكنها لم تعلق على أى شىء.

من هو إيجور كوتفيتسكى؟

جدير بالذكر أن إيجور كوتفيتسكى، هو شخص يسيطر على أنظمة الطاقة النووية فى أوكرانيا، ورواسب اليورانيوم فى البلاد، ويتمتع بصلات تجارية وسياسية وثيقة مع وزير الداخلية الأوكرانى السابق، أرسين آفاكوف.

ولكن مزاعم عدة انتشرت فى الفترة الماضية، أشارت إلى أن الزوجة لم تعلن عن المبلغ النقدى الضخم الذى خرج من أوكرانيا عند نقطة تفتيش فيلوك المجرية، بل عثر على الأموال من قبل ضباط الجمارك المجريين، بحسب صحيفة "أوبوزريفاتيل" الأوكرانية.

رد أناستاسيا كوتفيتسكا

لتعلن السيدة بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، من إحدى دول الاتحاد الأوروبى.

وهناك دعوات لإجراء تحقيق جنائى مع حرس الحدود الأوكرانيين عند المعبر بمنطقة ترانسكارباثيان فى البلاد، حيث يزعم أنه تم غض الطرف على نقل هذه الكمية من الأموال المتدفقة خارج البلاد.

وفى هذا السياق أوضح رجل الأعمال الأوكرانى، سيار خوشوتوف، الذى كشف قضية أناستاسيا كوتفيتسكا، أنه يوجد "تعريفة" على الرشاوى يفرضها موظفو الجمارك الأوكرانيون لتمكين الأموال النقدية من مغادرة البلاد بصورة غير شرعية.