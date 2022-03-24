بعد الإعلان عنه فى الهند.. أهم مواصفات وسعر هاتف «Oppo K10»

جدة - نرمين السيد - Oppo K10 ويأتى الهاتف بإمكانيات مميزة وأسعار منافسة، حيث تبلغ دقة شاشته التى من نوع "LCD" 2400 × 1080 بيكسل، وقياسها 6.59 بوصة وتكون بجودة عرض FHD +. ويزود الهاتف بنظام ثلاثى العدسات للكاميرا الخلفية يأتى داخل جزيرة كاميرا مستطيلة الشكل، والمستشعر الرئيسى يأتى بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعرين لبيانات العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ويجلب الهاتف كاميرا سيلفى مميزة بدقة 16 ميجابيكسل. مواصفات Oppo K10 ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة ذات سعة 5000 ميللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، بينما ذاكرة "Oppo K10" ذات سعة 6 أو 8 جيجابايت وتكون متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت. ألوان وسعر هاتف أوبو الجديد وبالإضافة إلى ذلك فيأتى الهاتف بتصميم Glow Design، وتكون مزيجًا من المواد اللامعة وغير اللامعة لإحساس أفضل في اليد، وتتمتع بهيكل مقاوم للغبار. ويطرح الهاتف بـ لونين وهما الأسود والأزرق وبسعر يبدأ من 197 دولار أى 3600 جنيه مصرى.

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