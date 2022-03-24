فاتورة بـ43 ألف جنيه.. ماذا فعلت الفتاة فى مركز التجميل؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - مراكز التجميل

وخضعت إحدى الفتيات لعدد من الجلسات التجميلية فى أحد مراكز التجميل، وكان المبلغ الإجمالى المدفوع حوالى 43350 جنيه.

أسعار جلسات التجميل

وكشفت الفاتورة عن خضوع الفتاة لعدد من جلسات التجميل التى منها قص الشعر والسشورا والبيبى ليس وصبغة شعر وميكروبليدينج وتركيب هير باى هير وتحديد الشفاة وتوريد الخدود وجلسة لعلاج البشرة.

وتسببت الفاتورة فى إثارة حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعى، لكونهم فى حالة ذهول بعد رؤية المبلغ المدفوع، لذا تساؤل البعض عن الأشياء التى قامت الفتاة بفعلها لدفع ذلك المبلغ الهائل.

وقامت الفتاة ببعض الجلسات التجميلية، التى تساؤل بعض من رواد السوشيال ميديا على معانى، ومنها:

-مايكروبلدينج:

تقنية تاتو تجميلية، تعمل على ملء فراغات الحاجب، حتى يبدو فى صورة أكثر كثافة مما كان عليه.

-سشوار بيبى ليس:

مكواة لفرد الشعر، للتمتع بشعر مفرود أو "ويفى".

-صبغة الشعر:

ترغب الكثير من النساء تجديد مظهرهن من خلال تغيير ألوان شعورهن لكسر الروتين.

-تركيب هير باى هير:

جهاز للحواجب وهو عبارة عن تاتو ثرى دى، يدوم لمدة عام.

-تحديد شفايف:

يتم فيها إضافة صبغات ذات مواصفات خاصة إلى حدود الشفايف بدقة كبيرة و بأجهزة متخصصة.

-توريد خدود بالليزر:

تعد من أحدث الطرق التى تلجأ إليها النساء ذات الخدود داكنة اللون، للحصول على خدود وردية اللون.

-هاى لايت الوجه:

يعد واحدا من أنواع المكياج، وتختلف ألوانه بين الذهبى والصفر والأزرق والأخضر والبرونز ولون الدرجة الطبيعية، ويجرى فى بعض المناطق وهى تحت العيون أو ما بين الحواجب.

-جلسة علاج ماسك البشرة:

تلجأ إليها الفتيات لتحسين مظهر البشرة والتخلص من علامات تقدم السن والتجاعيد وإعادة إنتاج الكولاجين فى البشرة.