أحمد يونس يروج لـ «صباحك ومطرحك»: أحلى ويك إند

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد يونس، فى بداية الحلقة عبر "تويتر"، "صباحك ومطرحك ينطلق الساعه 7 صباحا على الراديو 9090 وأجمد استعداد لأحلى ويك إند، احجز مطرحك حالا عالهاشتاج بتاعنا ️#بدرى_فالمكس_مع_يونس

ويللا بينا ننطلق".

قدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.