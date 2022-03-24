تسريبات تكشف عن مزايا آيفون 14 و15

جدة - نرمين السيد - من المفترض أن تشتمل سلسلة "آيفون 14" على أربعة طرز، ولكن هذه المرة قد لا يحصل المستخدمون على نسخة مصغرة من الهاتف.

آيفون 14 و15

وفقًا لـ موقع "The Elec" التقنى فى كوريا الجنوبية، ستستخدم "آبل" نظام "Face ID" الموجود أسفل الشاشة الذى توفره سامسونج، كما ستستخدم تقنية الكاميرا السفلية من سامسونج (UPC)، وهى نفس التقنية التى تم استخدامها فى الشاشة الداخلية لجهاز Samsung Galaxy Z Fold3.

يوضح الموقع أيضًا أن سامسونج يمكن أن يطور تقنية كاميرا جديدة تحت الشاشة جنبًا إلى جنب مع "OTI Lumionics". يمكن استخدامه فى الهاتف الذكى Galaxy Z Fold5.

وظهرت تسريبات أيضًا عن "آيفون 15"، الذى لا يزال بعيدًا عن إطلاقه، إن الجهاز قد يتميز بشاشة OLED مع مستشعرات Face ID تحت الأرض.

يشير تقرير "Elec" أيضًا إلى أن الكاميرا الأمامية فقط هى التى ستكون مرئية فى "آيفون 15". ومن المتوقع أيضًا أن تتميز طرز "آيفون 15 برو" بتصميم جديد تمامًا.

وعن "آيفون 14"، فقد لا توجد نسخة مصغرة منه ومع ذلك، يمكن لشركة "آبل" تقديم طراز Max هذه المرة، ومن غير المتوقع إجراء تغييرات كبيرة فى التصميم هذه المرة باستثناء طرازات "آيفون 14". وقد لا تبرز وحدة الكاميرا التى قد تمتزج مع اللوحة الخلفية.

وستتميز الشاشة بإطارات رفيعة للغاية من المتوقع أن تكون متماثلة. فى العروض، كما شوهد زر الطاقة على اليمين، فيما تم رصد أزرار الصوت وشريحة sim على الجانب الأيسر. ويوجد فى الأسفل شبكة مكبر الصوت وميكروفون ومنفذ إضاءة للشحن.

بالانتقال إلى اللوحة الخلفية، يتميز "آيفون 14 برو" بتصميم مشابه لـ "آيفون 13 برو"، حيث يمكن رؤية وحدة الكاميرا العملاقة بثلاثة مستشعرات كاميرا كبيرة جنبًا إلى جنب مع مصباح يدوى LED وميكروفون ومستشعر LiDAR. تُظهر العروض أن "آيفون 14" به قواطع 5G Antenna فى كل مكان.

وفيما يتعلق بحجم الشاشة، فإن "آيفون 14 برو" سوف يلتزم بنفس حجم شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة مثل "آيفون 13 برو"، ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A16 Bionic إلى جانب ذاكرة وصول عشوائى "RAM" تصل إلى 4 جيجابايت.

من المتوقع أن يتم تشغيل طرازات "آيفون 14 فانيلا" بواسطة A15 Bionic SoC. فى قسم الكاميرا، من المتوقع أن يأتى "آيفون 14 برو" بمستشعر أساسى بدقة 48 ميجابكسل