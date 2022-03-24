إيلون ماسك يكشف موعد إطلاق المركبة Starship

جدة - نرمين السيد - وأكد ماسك عبر حسابه بشبكة "تويتر"، أن شركة سبيس إكس، تخطط لأول مرة لإطلاق نموذج للمركبة ستارشيب إلى مدار حول الأرض فى شهر مايو المقبل.

وكتب ماسك: "سيكون لدينا بحلول الشهر المقبل، 39 محركا جاهزا للطيران، بعدها نحتاج لشهر آخر لتركيبها، لذلك آمل أن ننطلق فى شهر مايو المقبل فى رحلة مدارية".

وكما هو معروف، فالمركبة الفضائية ستارشيب قابلة لإعادة الاستخدام وصممت خصيصا للرحلات المأهولة إلى المريخ، حيث تتسع لمئة شخص، وقد تم اختبار نموذج أولى لهذه المركبة عدة مرات، كانت جميعها داخل الغلاف الجوى للأرض، كانت تنتهى بتدمير النموذج، باستثناء الاختبار الأخير الذى جرى فى مايو عام 2021.