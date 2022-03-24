جدة - نرمين السيد - وأكد ماسك عبر حسابه بشبكة "تويتر"، أن شركة سبيس إكس، تخطط لأول مرة لإطلاق نموذج للمركبة ستارشيب إلى مدار حول الأرض فى شهر مايو المقبل.
وكتب ماسك: "سيكون لدينا بحلول الشهر المقبل، 39 محركا جاهزا للطيران، بعدها نحتاج لشهر آخر لتركيبها، لذلك آمل أن ننطلق فى شهر مايو المقبل فى رحلة مدارية".
وكما هو معروف، فالمركبة الفضائية ستارشيب قابلة لإعادة الاستخدام وصممت خصيصا للرحلات المأهولة إلى المريخ، حيث تتسع لمئة شخص، وقد تم اختبار نموذج أولى لهذه المركبة عدة مرات، كانت جميعها داخل الغلاف الجوى للأرض، كانت تنتهى بتدمير النموذج، باستثناء الاختبار الأخير الذى جرى فى مايو عام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك يكشف موعد إطلاق المركبة Starship على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.