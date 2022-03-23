آبل تستحوذ على شركة ناشئة فى التكنولوجيا المالية

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن مصدر مطلع على الأمر، قوله إن الصفقة تمت بالفعل خلال الأسبوع الحالى، وتصل قيمة الاستحواذ وفقًا لتقارير إعلامية إلى 150 مليون دولار.
وتطور Credit Kudos برنامجًا يستخدم البيانات المصرفية للمستهلكين لإجراء فحوصات ائتمانية أكثر إيضاحًا على تطبيقات القروض.
وتعمل الشركة فى مساحة ناشئة فى عالم التكنولوجيا المالية المعروفة باسم "الخدمات المصرفية المفتوحة".
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