تطبيق جديد يحميك من النوبات القلبية

جدة - نرمين السيد - وتمكن الباحثون من الولايات المتحدة الأمريكية فى تطوير التطبيق الذى يعمل على الهواتف المحمولة، ويساهم فى قياس مخاطر تعرض الشخص لنوبات قلبية بناء على صفاته الوراثية، وفقا لما جاء فى "البيان" الإماراتية.

واستطاع فريق البحث من معهد "سريكبس" للأبحاث بالولايات المتحدة من ابتكار التطبيق الذى يحمل اسم "ماى جين رانك"، والذى يستطيع تقييم لاحتمالات تعرض شخص ما لنوبة قلبية بعد تغذيته بمعلومات جينية عن هذا الشخص.

وكشف فريق الدراسة عن تمكن التطبيق من من قياس مخاطر التعرض لنوبة قلبية وإبلاغها للشخص المعني عبر تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، وذلك لإيضاح حاجتهم للمزيد من الرعاية الصحية والحد من احتمالات تعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم.

نقل الموقع الإلكترونى "ميديكال إكسبريس" المتخصص فى العلوم عن إيفان ميوز طبيب أمراض القلب فى معهد سريكبس قوله: "لقد أصبحت لدينا الفرصة لإدخال علوم الهندسة الوراثية فى الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية، ومساعدة المرضى على فهم المخاطر التى تتهددهم وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياتهم".

ويتمكن ذلك التطبيق من العمل على هواتف أندرويد وأيفون، ولكنه يحتاج لبعض البيانات الجينية الخاصة بالمستخدم بعد إجراء سلسلة من الاختبارات فى الشركة.