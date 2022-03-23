إزاى تفرق بين الصاحب والصديق؟ خبيرة تجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إيناس على الصاحب هو الذى يتم قضاء وقت لطيف معه فى الخروجات و"الفسح"، وليس بالضرورى وجوده بجانبك فى مختلف المواقف.
أما الصديق هو الذى يقدم النصيحة ويوجه لك بعض الانتقادات حتى تصبح أفضل قبول انتقاده، وهو الذى يساندك وقت الشدة ، ويتمنى لك الخير دائما.
ولتجنب المشاكل بين الأصدقاء، حذرت من التوقعات، مع ضرورة تحديد مساحة من الوقت لصديقك الحقيقى، وقالت: "الأصدقاء لازم يريحوا بعض لأن هو اللى اتكلم معاه بعفوية".
وحذرت من التأثر بتجارب وقصص الآخرين لانعكاس تأثيرها سلبيا على نفسية الشخص، وقالت: "كل واحد ليه تجربته فى الحياة وفقا لاختياراته، متدخلوش فى القصة.. تعاطفوا معاهم بس لكن متعيشوش نفس القصة عشان متستهلكش كل طاقتك".
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