رواد فضاء صينيون يلقون محاضرة ثانية من محطة الفضاء لطلاب على الأرض

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الفضاء المأهول الصينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أن أفراد طاقم "شنتشو-13" (تشاى تشى قانج) و(وانج يا بينج) و(يه قوانج فو) أجروا تجارب علمية متنوعة فى بيئة منعدمة الجاذبية وعرضوا مرافق علوم الفضاء خلال المحاضرة. يذكر أن متحف الصين للعلوم والتكنولوجيا، يحتضن حجرة للدراسة الأساسية، إلى جانب إنشاء حجرتين دراسيتين، فى كل من لاسا بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين، وأورومتشى بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين.

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