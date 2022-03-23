4 أشياء تجعلك شخصية بائسة وتعيسة

جدة - نرمين السيد - وأشار سالى سعيد إلى 4 أشياء تتسبب فى تحويلك لشخص بائس، وأولها الخوف الذى يساهم فى تقليل عمر الإنسان، ويصاحب الفرد منذ الصغر، حتى أصبح الخوف يلازمنا فى جميع المواقف منها "الخوف من أى حاجة حلوة"، "الخوف من تغيير العمل"، لذا يمكن استخدامه كوسيلة للوصول إلى ما تريده ولكن مع اتخاذ الحذر.

وثانى الأشياء هو جملة "مبسوط لما"، وذلك يتسبب فى تأجيل الشعور بالسعادة على أشياء محددة، وثالث الأشياء هى المقارنة أى ترك الإيجابيات فيك والتركيز فى حياة الآخرين، وعلقت: "لو فضلت باصص فى حياة اللى قدامك مش هتحس بأى حاجة حلوة فى حياتك".

وآخر الأشياء التى ينتج عن فعلها الشعور بالبؤس والتعاسة فى حياتك، هو التوقعات حول الأشياء ما يدفعك لعدم النظر إلى إيجابياتك.