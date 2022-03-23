بأداء قوى.. هاتف جديد من شاومى للشباب

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات بعض المزايا المهمة لهاتف "Xiaomi Poco F4" والذى يقدم أداء قويا بسبب تمتعه بالمعالج القوى وعدد من التقنيات.

ويأتى هاتف شاومى بشاشة قياس 6.63 بوصة من نوع OLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية بزجاج Gorilla Glass Victus، وفقا لما جاء فى موقع "GSMArena" التقنى.

ويطرح الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية وتكون بمستشعر IMX686 من سونى بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر تيلى ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل بمستشعر سونى من نوع IMX 596.

ويزود الهاتف ببطارية تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، بالإضافة إلى تمتعه ذاكرة وصول عشوائى 8 و12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.