أحمد يونس يروج لـ «صباحك ومطرحك».. والمتابعون: مود جامد

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد يونس فى بداية الحلقة عبر "تويتر": "صباح الفل على أجمل صبحاوية.. ميعادنا من 7-10 على الراديو 9090، وحلقة جديدة من برنامج صباحك ومطرحك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج "اصحى وفوق مع يونس" وقالوا: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "مود جامد"، "مفيش روقان وعظمة كده بجد"، "عظمة على عظمة يا أبو موزو المود آخر روقان".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.