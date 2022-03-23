اكتشاف ضفادع زجاجية شفافة فى الإكوادور (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أنه تم العثور على الضفادع بالقرب من مناطق التعدين النشطة فى جبال الأنديز، وتمت تسميتها بضفادع الزجاج، مشيرة إلى أنهما متشابهان للغاية، حيث تكشف البطون الشفافة عن قلب الضفدع الأحمر، والكبد الأبيض، والجهاز الهضمى، وفى حالة الإناث تكشف البيض الأخضر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد أكد تحليل الحمض النووى أن النوعين مختلفان.
وأوضح بيكا برونر، أحد المؤلفين الأوائل للدراسة، أن تحليل الحمض النووى لكلا النوعين الجديدين بالمثل أنهما نوعان متميزان، مع اختلاف جوهرى فى تركيبتهما الجينية.
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