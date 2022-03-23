واتساب يبدأ طرح ميزة جديدة لمستخدميه (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - على الرغم من أن "واتساب" لا يقدم رموزًا تعبيرية متحركة، فإن المستخدمين لديهم على الأقل خيار الرد على رسائل معينة باستخدام رموز تعبيرية عادية.

من أجل الرد على الرسائل على "واتساب"، يحتاج المستخدمون فقط إلى النقر على أى رسالة وسيعرض التطبيق مربع رموز تعبيرية، حيث يمكن للمستخدم اختيار أى واحد منهم، وبعد ذلك سيقوم "واتساب" بإلصاق الرمز التعبيرى المحدد بهذه الرسالة.

فى الوقت الحالى، يتلقى المستخدمون 6 ردود فعل فقط، بما فى ذلك "Like" و"Love" و"Laugh" و"Surprised" و"Sad" و"Thanks".

استغرقت الشركة المملوكة لشركة "ميتا" وقتًا ممتعًا لطرح ميزة ردود الفعل على الرسائل، ورغم ذلك، لا تزال لا تطلق الميزة لجميع المستخدمين، حيث يتم طرحها لمختبرى الإصدارات التجريبية، ولكن من المتوقع أن إتاحتها بشكل رسمى فى الأشهر المقبلة.

من غير المعروف حاليًا ما إذا كان "واتساب" يقدم الميزة لكل من الدردشات الجماعية والفردية أم أن واحدًا منها فقط سيحصل عليها.

تقدم التطبيقات الأخرى مثل تليجرام وإنستجرام ميزة ردود الفعل على الرسائل لجميع الدردشات، وإذا كنت أحد مختبرى الإصدار التجريبى لـ "واتساب"، من أندرويد، فستتمكن من تجربة الميزة فى الإصدار 2.22.8.3 من التطبيق.

بصرف النظر عن هذه الميزة، قام "واتساب" أيضًا بطرح الإصدار الثابت لميزة الأجهزة المتعددة ولم يعد متاحًا فى الوضع التجريبي.

وكان يحتوى الإصدار السابق على بعض الأخطاء ويواجه مشكلات فى مزامنة جميع الدردشات عبر الأجهزة.

يجب أن يعمل التحديث الأخير على إصلاح ذلك، وستتمكن الآن من استخدام "واتساب" بسهولة على أجهزة مختلفة دون ربطه بجهازك الأساسي.

ورغم ذلك، سيُطلب من المرء فى البداية استخدام أجهزته الأساسية للوصول إليه على أى جهاز، وبعد ذلك لن يضطر إلى تكرار نفس العملية.

تظهر ميزة الأجهزة المتعددة فى قائمة الإعدادات> الأجهزة المرتبطة.