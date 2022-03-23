سفينة التتبع الفضائى الصينية يوانوانغ-5 تبحر إلى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وأوضح مساعد قبطان السفينة تشانغ هونغ وانغ -فى تصريح وفقًا لوكالة الأنباء الصينية- أن السفينة خضعت قبل الرحلة لصيانة استمرت أكثر من 50 يومًا لتحسين موثوقية وسلامة نظام الطاقة ومرافقها، مضيفًا أن السفينة أُرسِلَت فى رحلة مدتها 256 يومًا العام الماضى.
وتابع أن السفينة أبحرت أكثر من 570 ألف ميل بحرى، وانتهت من أكثر من 80 مهمة فى البحر، ومن بينها تتبع سفينة (شنتشو) الفضائية، والمسابر القمرية (تشانغ-آه)، والأقمار الصناعية لنظام (بيدو).
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