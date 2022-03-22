تسلا تفتتح مصنعًا ضخمًا للسيارات الكهربائية فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الافتتاح جاء بعد عامين من الإجراءات الإدارية والتأخيرات. وغرّد رئيس الشركة إلون ماسك بعد الافتتاح الذى شهد تسليم أول 30 سيارة كهربائية بالألمانية "دانكى دويتشلاند!" التى تعنى "شكرا ألمانيًا". ويأتى افتتاح المصنع بعد عملية شاقة للحصول على الموافقة وأعمال إنشاء استمرت عامين واجهت تسلا خلالهما عقبات إدارية وقانونية، بما فيها شكاوى من السكان المحليين حول التأثير البيئى للمنشأة.

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