جوجل تطرح ميزة جديدة تتعلق بسجلات البحث

جدة - نرمين السيد - وتساعد خاصية جوجل الجديدة فى إزالة سجلات البحث لآخر 15 دقيقة على تطبيقها، وذلك لدى مستخدميه عبر الهواتف التى تعمل بنظام "أندرويد، وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان" الإماراتية.
قال المتحدث باسم جوجل، نيد أدريانس: "نعمل حاليا على طرح هذه الميزة على تطبيق جوجل لنظام التشغيل أندرويد ونتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمى التطبيق فى الأسابيع القليلة المقبلة... نحن مستمرون فى استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى"، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكى.
ويمكن معرفة إذا كانت تلك الميزة تعمل على الهاتف أم لا، وذلك من خلال فتح التطبيق والضغط على صورة الملف الشخصى، وفى النهاية البحث عن خيار "حذف آخر 15 دقيقة".
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