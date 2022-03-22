ارتفاع أسعار الوقود.. زيت الطعام بدلا من البنزين فى بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يتضمن قيام شاب بريطانى بملء خزان الوقود الخاص بسيارته بزيت الطعام، بعد ارتفاع أسعار البنزين فى لندن.





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