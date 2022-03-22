بشاشة عملاقة.. مواصفات جبارة لهاتف «Vivo X Note»

جدة - نرمين السيد - وجمعت التسريبات أبرز التفاصيل عن "Vivo X Note"، والذى سيطرح بشاشة عملاقة بالإضافة أنه سيكون ضمن هواتف الأندرويد الأسرع أداء فى 2022.

ويأتى هاتف فيفو الجديد بشاشة من نوع Samsung E5 AMOLED قياس 7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة QHD مع تقنية + HDR10.

ويزود بكاميرا رباعية، الرئيسية منها ستأتى بمستشعر Samsung S5KGN1 بدقة 50 ميجابيكسل كاميرا ومستشعرSony IMX598 بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى أخرى بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا OV08A10 بدقة 8 ميجابيكسل مع تقريب 5x، مع كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفقا لموقع "GSMArena" التقنى.

ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة ذات سعة 5000 ميللى أمبير، وتدعم الشحن السريع السلكى بقوة 80 وات واللاسلكى بقوة 50 وات، بالإضافة إلى دعمه لتقنية الجيل الخامس 5G، وتمتعه بذاكرة من الوصول العشوائى ذات 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و512.