إيناس على- بالهروب.. طريقة التعامل مع العلاقات السامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونصحت إيناس على الفتيات بضرورة التركيز فى اختياراتهن، وضبط أفكارهن حتى تصبح تلك العلاقات متزنة.

ولمعرفة العلاقات السامة، نجد الشخص كثير الطلبات لدرجة أنه يستنفذ طاقتك، ويهملك حتى فى المشاعر، ولا يهتم إلا بالمنظر، ويتغير بشكل مستمر.

ونصحت الفتيات: "أوعى تقللى من قيمتك .. قولى أنا غالية .. ربنا خلقك فى أحسن صورة"، وتابعت قائلة: "لو لاقيتى علاقة سامة وشخص معندوش طموح ودايما بينتقد وبيقلل طاقتك اهربى".

وتابعت نصائحها للفتيات والتى أهمها حب النفس وتقديرها وسماحها على ما صدر منها مسبقا فى أى علاقة أو تقصير.

وقدمت نصيحة للشباب والشابات بضرورة التفكير جيدا قبل القدوم على الزواج وإصلاح السلوك، معلقة: "ولادكوا أمانة .. متوريهمش الجزء الأسود فى حياتكوا .. خليكوا السند والقدوم ليهم".