4 أخطاء تجنبيها بعد صباغة الشعر

جدة - نرمين السيد - ويعد تغيير لون الشعر من الأشياء المحببة لدى بعض النساء، لأجل التمتع بالحيوية والإقبال على الحياة وتغيير المود السيىء.

وكشف موقع "ديلى ستار" عدد من النصائح لخبيرة التجميل، إميلى كلير، تحذر الفتيات اللاتى يصبغن شعرهن باستمرار، لأجل التمتع بشعر صحى ولامع اللون.

وطرحت الخبيرة بعض التحذيرات للحفاظ على شعر صحى ولون لامع عقب صبغ الشعر، منها:

-عدم التعرض لأشعة الشمس:

وأوضحت أن المواد الكيميائية الموجودة فى صبغة الشعر، تتفاعل أحيانا مع أشعة الشمس، وينتج عنها بعض الأضرار منها إتلاف الشعر فى وقت سريع.

-السباحة:

وكشفت أن مياه حمام السباحة تؤثر على الشعر بعد الصبغة، بسبب الكلور وبعض المواد الكيميائية به، مما تؤثر على اللون الجديد وفروة الرأس.

-العلاجات المنزلية:

أكدت كلير أن العلاجات المنزلية تؤثر بشكل فعال على الشعر العادى قبل صبغه، ولكن بعد الصبغ يفضل العناية بالشعر فى صالونات التجميل للحفاظ عليه لونه ولمعانه بدلا من إتلافه.

-الماء الساخن:

يعد الاستعانة بالماء الساخن عند غسل الشعر من العادات الخاطئة بعد الصبغة، ويفضل استبداله بالماء البارد للشعر المصبوغ.