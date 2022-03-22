إمساكية شهر رمضان.. مواعيد الإفطار وعدد ساعات الصيام

جدة - نرمين السيد - إمساكية شهر رمضان، تتضمن العديد من البيانات المهمة التى تخص توقيتات الصلاة وعدد ساعات الصوم كل يوم وبداية الشهر الكريم وعدد أيامه.

الحسابات الفلكية

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن غرة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 إبريل المقبل، وعدته 30 يوما.

هلال شهر رمضان سيولد فى الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى وأول إبريل المقبل يوم الرؤية.

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفى باقى محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين "10 - 25 دقيقة".

مواعيد الإفطار وعدد ساعات الصيام

وتبلغ مدة ساعات الصوم فى اليوم الأول لشهر رمضان، بحسب إمساكية الشهر الكريم، حوالى 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تصل مدة الصوم فى آخر يوم رمضان لـ 15 ساعة و15 دقيقة.

ويؤذن الفجر فى أول يوم رمضان فى تمام الساعة 4.15، والشروق الساعة 5.43، والظهر الساعة 11.58، والعصر الساعة 3.30، والمغرب الساعة 6.14، والعشاء الساعة 7.33.

أما آخر يوم فى رمضان يؤذن الفجر فى تمام الساعة 3.37، والظهر فى تمام الساعة 11.52، والعصر الساعة 3.29، والمغرب الساعة 6.32، والعشاء الساعة 7.57.

ويعتبر هذا التوقيت خاص بسكان القاهرة، وتختلف التوقيتات من محافظة إلى أخرى بحسب فروق التوقيت.