حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان المقبل

جدة - نرمين السيد - وأجابت على هذا السؤال دار الإفتاء المصرية فى فتوى سابقة ردا منها على سؤال يقول: جاءت الدورة الشهرية وأنا فى سن 14 عاما، وكنت أفطر لمدة 7 أيام ولا أقضيها، فهل يجوز لى الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟

وقالت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، موضحة أنهما إذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا.

وأضافت أن الفقهاء أجمعوا على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور بل يجب وجوبًا موسعًا فى خلال العام التالى وقبل حلول رمضان من العام القابل، لافتة إلى أنه قد صح عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان.

وتابعت: "فإن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضى بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن والبصرى".