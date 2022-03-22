جدة - نرمين السيد - وتعطلت خدمات متجر التطبيقات والموسيقى وغيرها قبل أن تعود مرة أخرى إلى العمل، وأثر العطل على بعض التطبيقات بالفعل، على رأسها متجر تطبيقات أبل. ورفض متحدث باسم أبل التعليق على هذا الأمر، وقالت تقارير إعلامية إن الانقطاع أثر على الخدمات الداخلية التى تقدمها شركة أبل لموظفى الشركات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعطل مؤقت فى خدمات «أبل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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