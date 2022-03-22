مع بداية صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وقال: "#ابدأ بسعادة مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صحصح واسمع صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع الحلقة، وقالوا: "أفضل مذيع راديو"، "ابدأ يومك مع أحمد يونس ملك الراديو"، "رقم واحد".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.