لو عايز وظيفة فى فيسبوك.. اعرف شروط مارك زوكربيرج

جدة - نرمين السيد - وإذا كنت تحلم بالانضمام إلى "ميتا" فى المستقبل، فإن المعايير الأساسية هى أن تكون متوافقًا مع زوكربيرج ،مؤسس الشركة.

فى أحدث محتوى صوتى "بودكاست" مع عالِم الكمبيوتر فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليكس فريدمان، أوضح رئيس "ميتا" الصفات التى يبحث عنها فى أى شخص لديه مقابلة عمل فى الشركة.

عادةً ما يكون لدى الشركات العالمية الكبرى قائمة مرجعية لاختيار المرشحين لمنصب معين، قد يشمل بعضها - الذكاء العالى، وقدرات حل المشكلات، والطاقة، والنزاهة، من بين أمور أخرى.

ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار مرشح لوظيفة ما، فإن الطريقة التى يعمل بها رئيس Meta مختلفة تمامًا.

يشعر زوكربيرج أن الناس فى هذه الأيام موجهون فى الغالب نحو الموضوعية ولا يعطون الأولوية لإقامة علاقات جديدة، وبالنسبة له، يعتبر التواصل مع المرشح أكثر أهمية.

أبرز زوكربيرج أيضًا أنه أثناء عملية التوظيف، لا يفكر كمدير ولكنه يُقَيِّم إمكانية أن يكون له نقاط توافق مع المرشح.

قال زوكربيرج فى البودكاست: "سأوظف شخصًا ما للعمل لدى فقط إذا رأيت نفسى أعمل معه".

وأوضح السبب وراء النظرية، قائلًا إن العمل مع شخص يشاركك قيمك على أسس إنسانية يساعد فى النمو معًا، ويعتقد زوكربيرج أن هذه النظرية توفر بيئة متوافقة للعمل الجماعى وتحقيق إمكانيات جديدة.

ويعتقد رئيس شركة "ميتا" أن التوافق جانب مهم للغاية يجب البحث عنه قبل تعيين شخص ما، لذا، إذا كانت لديك مزايا، ولكنك غير متوافق مع زوكربيرج أو فكرت بالطريقة التى يفكر بها، فقد لا تكون مرشحًا لدى الشركة، وهو ما يشير إلى أن عملية التوظيف فى فيسبوك تعتمد بالتأكيد على الجدارة وكذلك التوافق.

فى السابق، نظر Facebook إلى شيئين فى وقت تعيين المرشحين: أولهما الذكاء الخام والثانى هو التوافق مع ما تحاول المنظمة القيام به، وقال رئيس Meta فى ذلك الوقت إن فيسبوك ليس شركة للجميع فى العالم".

منذ سنوات عديدة، قال زوكربيرج فى مقابلة تلفزيونية إن التوظيف يمثل مشكلة فى "فيسبوك"، وذلك بسبب وجود المزيد من العمل الذى يتعين القيام به أكثر من الأشخاص لإنجازه.