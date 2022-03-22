حكاية أغرب مطعم فى العالم.. مفيش مدير ولا موظفين!

جدة - نرمين السيد - أغرب مطعم فى العالم هو مطعم فى الصينى لا يحتوى على أى موظفين وحتى دون مدير، ويعتمد فى نظامه على الماكينات الذكية فقط، وعلى الرغم من ذلك لا توجد أى حالة سرقة داخله لأنه يحتوى على نظام ذكى يوفر الأمان والحماية التامة.

ويقع أغرب مطعم فى العالم شرق الصين وتحديدا فى هانغيشتو فى شارع ونسان لا يوجد أى موظف فى هذا المطعم ولا حتى حماية أو محاسبة لدفع الفاتورة كم هو الحال مع المطاعم الأخرى، لأنه مطعم ذكى يقدم الطعام باستخدام ماكينات بيع الطعام.

ويحتوى المطعم على 40 ماكينة بيع طعام تحتوى على أنواع مختلفة من الطعام حيث يضم وجبة إفطار، ووجبة غداء، وأخرى عشاء، فضلا عن الحلويات.

ويطلب الزبائن الوجبات فى أغرب مطعم فى العالم من خلال تطبيق على الهاتف المحمول وبعد الطلب يتم الدفع من خلال تطبيق على الباى الصينى من خلال مسح رمز ثلاثى الأبعاد ودون الدفع يستحيل أن تأخذ الوجبة.

وبعد دفع الأموال تبدأ الماكينة بتحضير الطلب، وفور انتهائها ترسل إلى الزبون رمز ثلاثى الأبعاء مع رقم الماكينة لاستلام الوجبة، وعند انتهاء أى وجبة فى الماكينة يأتى صاحب المطعم ليضعها من جديد ثم يخرج ويترك المطعم للزبائن فقط، ويعود مرة أخرى فى الصباح ليضع الطعام الطازج، ويخرج القديم.