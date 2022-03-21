متنزه ديزنى لاند فى شنغهاى الصينية يغلق أبوابه

جدة - نرمين السيد - اتخذت السلطات فى الصين تدابير جديدة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد مرور عامين من ظهور الجائحة، حيث أغلق متنزه "ديزنى لاند" فى مدينة شنغهاى الصينية أبوابه مرة أخرى بشكل مؤقت.





وقالت الشركة "ديزنى لاند" الأمريكية فى بيان لها اليوم الإثنين: إنها ستواصل مراقبة وضع الوباء وسنستشير السلطات المحلية، موضحة أنها ستبلغ زوارها بمجرد أن تحدد موعدا جديدا لاستئناف أنشطة المتنزه.

وكانت الصين قد سجلت حالتى وفاة جديدتين بفيروس كورونا، يوم الجمعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، ليرتفع عدد وفيات البلاد من جراء الوباء إلى 4638.

يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أعلنت، أول أمس السبت، أن البر الرئيسى سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة الماضية مقابل 2416 فى اليوم السابق، وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2388 فى اليوم السابق.