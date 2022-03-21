وفقا للقوام.. طريقة اختيار العبايات المناسبة فى عيد الأم

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جدة - نرمين السيد - ويشعر بعض الأبناء بالحيرة عند اختيار العباءة، ويبدأوا فى البحث عن الأشكال المناسبة للجسم لأجل ظهورهن فى إطلالات أنيقة.
فإذا كانت الأم من صاحبات القوام الرفيع، يجب على الأبناء الاتجاه إلى اختيار العباءة الفضفاضة المكونة من طبقات عدة، لدور ذلك فى إخفاء نحافة الجسم.
ومن الممكن اختيار العباءة بقصة تحدد منطقة الخصر فقط لصاحبات القوام الرفيع أيضا، كما يجب أن تكون غنية بالألوان الزاهية والتطريزات حتى تشتت الانتباه عن نحافة الجسم.
وبالنسبة لجسم الكمثرى أى الأرداف العريضة والخصر الرفيع، يجب اختيار العبايات ذات القصات الفضفاضة بداية من أسفل الثدى، مع مراعاة ن تكون خالية من النقوش والزخارف والألوان المبهجة من الأسفل حتى لا تلفت الانتباه إلى الجزء السفلى من الجسم.
أما اللواتى يعانين من مظهر البطن العريض، يجب الانتباه عند اختيار العباءة الخالية من التطريزات حتى لا تجذب الأنظار.
وإذا كانت تملك الأم شكل الجسم المثلث المقلوب يجب اختيار العباءة التى تحدد شكل الجزء العلوى من الجسم مع الانتباه أن تكون مندسلة فى الجزء السفلى بشكل انسيابى.
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