انطلاق فعاليات يوم النحال الصعيدى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - فعاليات "يوم النحال الصعيدى" بمحافظة الأقصر، التى تتضمن الانطلاق الرسمى لجمعية مربى النحل بجنوب الصعيد بحضور رئيس مدينة الأقصر طارق لطفى نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك بالقاعة الكبرى فى مكتبة مصر العامة بمركز الأقصر للتراث.





حضر الاحتفالية ممثلون عن جهاز حماية البيئة، ومديرية الزراعة بالأقصر، والتعليم الفنى، ومعهد بحوث النحل بالدقى، ومعهد وقاية النبات بالأقصر، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات بمشاركة عدد من كبار وخبراء تربية النحل ومجموعة فقرات للتعريف بالجمعية وأهم مشروعاتها ونطاق أعمالها، كما تضمنت محاضرة للدكتور محمد عمر محمد أستاذ النحل المتفرع بكلية الزراعة جامعة أسيوط، بعنوان "حول تعظيم الفائدة من طوائف نحل العسل"، ومحاضرة للدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة المصرية، بعنوان "إجراءات لمواجهة بعض مشاكل تربية النحل فى مصر".

كما تم عقد جلسة نقاشية مفتوحة مع العلماء والخبراء أتيحت فيها الفرصة أمام الحضور للتحاور والمداخلات مع نخبة من علماء الجامعات وأساتذة قسم بحوث النحل وخبراء صناعة النحل والمصدرين، وفى نهاية الفعاليات تم تكريم بعض الشخصيات فى مجال تربية النحل.