تويتر يطرح ميزة جديدة تتعلق بالتسجيلات الصوتية

جدة - نرمين السيد - ويساعد تويتر مستخدميه فى إجراء بعض التعديلات على التسجيلات الصوتية الخاصة بميزة Spaces وتقلصيها إلى 30 ثانية فقط لمشاركتها مع الآخرين.

وتتوفر ميزة قص تسجيلات "Spaces" قريبا لجميع المضيفين على هواتف آيفون، حيث أنها متوفرة لعدد قليل منهم، كما سيحصل عليها هواتف أندرويد خلال الفترة المقبلة، وفقا لموقع "TechCrunch".

ويمكن لمستخدمى تويتر على هواتف آيفون مشاهدة المقاطع والاستماع إليها على جداولهم الزمنية، حيث تعتبر الميزة مخصصة لزيادة الاهتمام بالمساحات الخاصة بهم مع إبراز أجزاء معينة من البث دون الحاجة إلى مشاركة تسجيل كامل.

ووفقا للموقع صرح متحدث باسم تويتر: "لا يوجد حد لعدد المقاطع الصوتية التى يمكن إنشاؤها، حيث ستظل هذه المقاطع على المنصة لمدة 30 يوما".

وأضاف أنه "فى الوقت الحالى يمكن للجميع على هواتف آيفون مشاهدة مقاطع Spaces الصوتية والاستماع إليها على مخططهم الزمنى، وقريبًا سيتلقى الأشخاص على هواتف أندرويد و نسخة الويب إمكانية الوصول أيضا".