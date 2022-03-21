ايه أغرب هدية جبتها فى عيد الأم؟.. ردود غير متوقعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت ردود الفعل غير متوقعة خصوصا من الشباب الذى أكد أحدهم، أنه قدم لوالدته "عربية فى الحلم!"، بينما قال آخر إنه لم يقدم لوالدته أى هدية طوال حياته.
وقال أحد الشباب إنه قدم لـ والدته "وردة" فيما قالت إحدى الفتيات إن أغرب هدية قدمتها لوالدتها كانت "كلبا"، وقالت أخرى إنها كتبت لها رسالة ورقية.
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