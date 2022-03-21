فى عيد الأم.. ملابس للاحتفال سواء فى المنزل أو بالخارج

جدة - نرمين السيد - ولأجل تألق الأمهات فى ذلك اليوم، يجب عليهن الظهور بإطلالات جميلة وأنيقة خلال تلك المناسبة وسط الأجواء العائلية.

ويمكن للاحتفال بتلك المناسبة فى المنزل بين الأولاد والأحفاد، لذا يمكن للأم المحجبة ارتداء العباءة العصرية المريحة.

أما فى حالة الخروج للاحتفال وسط الأولاد فى المطاعم للقضاء على الروتين، يمكن للأمهات اختيار إطلالة رسمية بألوان الربيع أو تنورة واسعة مع جاكيت للشعور بالدفء وسط انخفاض الحرارة.

ويمكن الاستعانة بألوان الربيع التى منها الزهرى والباج والأبيض والأزرق، وتساعد تلك الألوان فى منح الطاقة الإيجابية وخصوصا الأبيض، أما بالنسبة لعشاق الأسود الكلاسيكى يمكن استخدامه وسط العائلة.

كما يجب أن تكون لفات الطرحة "للمحجبات" بسيطة بعيدا عن التكلف والتعقيد، والاستعانة بإكسسوارات بسيطة.