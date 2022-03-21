فى الوقت بدل ضائع.. هدايا سريعة وبسيطة لـ عيد الأم

جدة - نرمين السيد - وأشارت هند جاد، إلى أن هناك البعض يشعرون الحيرة وخصوصا أن اليوم يحل احتفالية عيد الأم، لذا قدمت بعض الاقتراحات البسيطة التى يمكن الاستعانة بها بالإضافة إلى تكلفتها التى فى متناول الأيدى.
ومن بين الهدايا التى اقترحتها هند جاد، خلال حلقة اليوم من "حالة جديدة":
-منتجات العناية الشخصية.
-شموع معطرة.
-كنكة قهوة بالكهرباء.
-سلسلة من الفضة.
-شنطة.
وقالت هند جاد أن الأم لا تحتاج ليوم واحد لتقديرها أو تكريمها، وعلقت: "الأم حاجة مقدسة على طول وكل الأيام".
وتابعت بأن الأم تشعر بالاطمئنان عندما تجد أبنائها بصحة جيدة أو سعداء أو يشعرون بالاطمئنان، وقالت: "الأم مش محتاجة الاحتفال بيها فى يوم معين.. بس اهتم واتصل بيها وزيارتها بشكل مستمر".
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